هشام توفيق: نسعى لعودة شركة النصر بإنتاج جيل جديد من السيارات الكهربائية.. فيديو

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إننا نعمل على رفع كفاءة العاملين بقطاع الأعمال، مشيرا إلى أننا نركز على صناعة السيارات خلال الفترة القادمة لأنها كثيفة العمالة.





وأضاف «هشام توفيق» خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن شركة النصر للسيارات في طريقها للعودة من جديد من خلال السيارات الكهربائية، بإنتاج جيل جديد من السيارات الحديثة.





وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن علامة سيارة النصر متعلق بها كثيرا وأيضا كثير من المصريين، متمنيا عودة صناعة سيارات النصر مرة أخرى قريبا.





وأشار "هشام توفيق" إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لصناعة سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، مؤكدا أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، والسيارة شكل واحد بموديلات مختلفة ملاكي وأجرة.





ولفت «هشام توفيق» إلى أن سيارات الكهرباء موفرة المال والخدمات، وأعطالها قليلة جدا، منوها إلى أنه تم أختيار السيارة وهي تعمل 450 كم من شحنها الاول، وتعمل البطارية في الشحن خلال 7 ساعات.