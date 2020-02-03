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توك شو

بعد انتشار فيروس كورونا.. فتاة مصرية ترفض العودة من الصين.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:29 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت بسمة مصطفي طالبة مصرية مقيمة بالصين، إنها رفضت العودة من الصين الى مصر خوفا على أهلها من العدوى.


وأضافت بسمة مصطفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، انها رفضت العودة لمصر بسبب أنها تشعر بالامان هناك بسبب الأوامر والتعليمات التى تتبعها الصين فى الحفاظ عليهم من الاصابة بالكورونا.


وتابعت بسمة مصطفى، أن منذ يوم 28 من الشهر الماضي ووالدها قلق جدا عليها ويحادثها كل يوم مرتين أو ثلاثة.


وأوضحت بسمة مصطفى، أن رفضها للنزول لمصر كان خوفا من مقابلة أهلها وأخذهم بالاحضان وان ذلك من طرق نقل فيروس الكورونا.


وأشارت إلى أن، الموضوع مش بالهلع أو الخوف اللى مصوره الاعلام المصري فى الصين ولكن الأمر أبسط من ذلك بكثير لأن السلطات الصينية عارفه ازاى تتحكم فى الامر كويس منعا للانتشار.

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