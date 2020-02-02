لقطات من داخل واحدة من سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم والمخصصة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى

واصل وزارة الصحة والسكان، إعلان حالة الطوارئ على مستوى كافة الموانئ والمنافذ بالجمهورية، وداخل طوارئ المستشفيات عامة ومستشفيات الحميات بصفة خاصة، لمواجهة فيروس كورونا، الذي انتشر بصورة سريعة في عدة دول حول العالم، بعد ظهوره في مدينة ووهان الصينية، وتسبب في وفاة عشرات الأشخاص وإصابات بالمئات من الصينيين وغيرهم من دول مختلفة حول العالم.





أعلنت الدكتورة، هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تأهب الوزارة واستعدادها للتصدي لفيروس كورونا المستجد ncov- 2019 ومنع دخوله البلاد؛ وذلك بكافة نقاط الحجر الصحي بالموانئ والمطارات، من خلال ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد فى مصر.





ومؤخرا، دفعت وزارة الصحة والسكان، بعدد من سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم ونشرها على كافة منافذ وموانئ البلاد، لمواجهة الفيروس القاتل، وينشر "صدى البلد"، 8 معلومات عن سيارات الإسعاف الجديدة ذاتيه التعقيم لمواجهة الفيروس.





- تخصيص 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه لنقل الحالات.

- سيارات الإسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة لمكافحة العدوى.

- تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها.

- نشر السيارات بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

- توفير 430 جهاز حرارة وأجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد و2.5 مليون ماسك.

- توفير غرف عزل فى كافة مستشفيات الحميات في حالة رصد أي حالة مصابة.

- مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها.

- تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.