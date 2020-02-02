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إسعاف القاهرة: 10 سيارات مخصصة لمواجهة فيروس كورونا ..فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:24 م
سيارات إسعاف ذاتية
سيارات إسعاف ذاتية التعتيم
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إبراهيم القادري
قال أحمد العزب، مدير عام إسعاف القاهرة ، إن مصر توجد بها 10 سيارات مخصصة لمواجهة فيروس كورونا قامت وزيرة الصحة بمراجعة تجهيزاتها وأماكن تواجدها حتى تكون جميع الموانئ المصرية مجهزة بهذه السيارات.

وأضاف أحمد العزب، أثناء لقائه في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دى إم سي"، أن هذه السيارات جاهزة لاستقبال أى أحد يشتبه في أنه يحمل فيروس كورونا لأنها تتميز بقدرتها على التعامل مع الفيروسات داخل الكابينة الخلفية لها ومنع خروجها خارج هذه الكبينة.

وأوضح احمد العزب  أنه عند نقل المريض بهذه السيارة من مكان الحجر الصحي الذي يشتبه فيه أن لديه أحد الفيروسات المعدية حتى وصوله إلى المستشفى المستقبلة يكون جميع الأماكن التي تمر بها  السيارة أو حتى الشوارع التي تسير بها السيارة في أمان ولا يصاب أحد من المريض.

وتابع: أن مهما كانت خطورة الحالة التي تقوم بنقلها سيارة الإسعاف سنقوم بالتعامل معها لاحتواء السيارة على العديد من الأجهزة المتقدمة في علاج الحالات الصعبة .

واستكمل أحمد العزب، أن فريق السياره يرتدى الزى الواقي عند التعامل مع الحالات الفيروسية لمنع انتشار العدوى .
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