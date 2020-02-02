AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بلدنا مبتسبش حد.. وزير الطيران يكشف خطة إجلاء المصريين من مدينة ووهان بعد تفشى فيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:11 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من ووهان
Advertisements
حمزة شعيب
قال الطيار محمد منار وزير الطيران المصري، إنه بناءا على توجيهات الرئيس السيسى توجهت الطائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية لإعادة المصريين المتواجدين هناك بعد تفشى فيروس كورونا حرصا على حياتهم، وتابع:"بلدنا مبتسبش حد".

وقال وزير الطيران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"علمنا بوجود سيدات حوامل ضمن الـ 300 مواطن العائدين وبناءا عليه إستقدمنا من وزارة الصحة طبيب نساء وتوليد وطبيب أطفال لتوفير رعاية طبية شاملة خلال الرحلة".

وأكمل:"الطائرة المتجهة لمدينة ووهان بها فريق طبي متميز ومدرب على أعلى مستوى للتعامل مع الركاب، على الرغم من عدم وجود إصابات بالـ 300 فرد العائدين ولكن نأخذ بعض الإحتياط فى حالة ظهور أعراض سخونة أو ماشابه".

وأشار إلى وجود مايقرب من 7 اطباء للتعامل مع الركاب، مضيفا:"سيتم عزل العائدين فور وصولهم لمدة 14 يوم لحين التأكد من عدم وجود إصابات بهم".


ونوه إلى أنه سيتم حجز جميع العائدين بما فيهم طاقم الطائرة "طيارين وضيافة ومهندسين" لمدة 14 يوما بمكان خمس نجوم مجهز من كل شئ وفرته الدولة على حد تعبيره.


وعن حقيقة رفض الطيارين السفر للصين، أكد وزير الطيران:"لم يحدث أن تكاسل احد بكل تسابق الجميع على السفر لجلب أولادنا معتبرين الأمر مهمة وطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واقعة مريبة.. شركة طيران تجبر فتاة على إجراء اختبار حمل قبل صعود الطائرة

قرار عاجل من الحكومة بشأن العائدين من ووهان الصينية

لمواجهة فيروس كورونا.. الحكومة تكشف الإجراءات المتبعة مع العائدين من ووهان الصينية

أحمد موسى عن الطائرة القادمة من الصين: بها فريق طبي مجهز للتعامل مع الركاب

خمس نجوم .. وزير الطيران يكشف تفاصيل المكان المستقبل لـ العائدين من ووهان

ترشيحاتنا

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

تطور خطير.. الصين توجه بحرق جثث ضحايا كورونا في مكان الوفاة

بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

لاستكمال بيانات بطاقات التموين.. طريقة تسجيل رقم موبايلك على موقع دعم مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور