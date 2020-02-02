أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة العائدة من ووهان.. فيديو

قدم الإعلامى أحمد موسى، الشكر للقيادة السياسية، قائلا:"كل الشكر لبلدى على مافعلته اليوم لعودة المصريين المقيمين بـ ووهان من خلال إرسال طائرة مجهزة طبيا للتعامل مع الـ 300 مواطن.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مدينة ووهان موطن الأوبئة وبها حظر تجوال لذلك قررنا حرصنا على حياة أولادنا تم إرسال طائرة خاصة بها فريق طبي مجهز بكل المعدات الطبية للتعامل مع الركاب العائدين من الصين".









وأردف:"الدولة المصرية واقفة على قدم وساق من أجل إرسال طائرة لإنقاذ المصريين كل الشكر للدولة المصرية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الطائرة القادمة من الصين ستهبط بمطار برج العرب وليس القاهرة.





وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية الى الصين على متن الطائرة الخاصة التى ذهبت الى مدينة ووهان لعودة المصريين من هناك كهدية من الشعب المصري الى الشعب الصيني، فى لافتة طيبة.









ونوه الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الجيش الصينى تسلم مسشفتين لعلاج مصابي فيروس كورونا، معقبا:"دائما في اى دولة يتم التعويل على الجيش لقدرته على إنجاز المهمات الصعبة".



