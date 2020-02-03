الصحة العالمية: مصر ضمن 4 دول استفادت من الإمكانيات لمواجهة كورونا.. فيديو

قال جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك تنسيقا كاملا بين منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة والسكان في مصر.





وأضاف جون جبور خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية ، أن منذ انتشار الوباء تم تحديد خطة الطوارىء وتسمى خطة الأحداث غير المتوقعة وارسلت الى رئاسة مجلس الوزراء وتتضمن كل العناصر التي تحمي المجتمع المصرى.





وأوضح جون جبور، أن مصر لم تسجل أي حالة من فيروس كورونا المستجد كما أن الإجراءات المتخذة في قوائم العبور هي إجراءات حسب اللوائح الصحية الدولية.





وتابع جون جبور، أن هناك أربع دول لديها الإمكانيات من خلال الكواشف التي وفرتها منظمة الصحة العالمية وجمهورية مصر العربية واحدة من الأربع دول التي توفرت لها الكواشف.





واستكمل جون جبور، أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بدعم 10 دول على إقليم شرق المتوسط بهذه الكواشف.