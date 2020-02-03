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حوادث

إرتفاع حصيلة حادث تصادم أتوبيس بسيارة بأسوان إلى 4 متوفين

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:29 م
حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس
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شاذلى عبد الفتاح

إرتفعت حصيلة حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالمدخل الجنوبى الغربى لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين .

وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأتوبيس على الطريق المؤدى للصحراوى الغربى بالقرب من بنزينة النيل بمدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين .   

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وتم على الفور نقل المتوفى وهو محمد . ع . ض 16 عامًا إلى مشرحة أسوان العمومية ، كما تم نقل جثمان حسن .ع . ح 24 سنة، عقب إصابته بنزيف داخلى بالمخ ، وأيضًا عبد الرازق . أ . ع 25 سنة عقب إصابته باشتباه نزيف بالمخ ، ومحمد .ت.إ 13 سنة، عقب إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم .

 

فيما جارى إجراء العلاج اللازم والإسعافات الأولية لباقى المصابين بمستشفى الصداقة العام التخصصى وهم " محمد . ح . ر 18 سنة مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج ، وعلى . ع 19 سنة مصاب بجرح غائر بالركبتين ، وعبد الرازق . أ 33 سنة مصاب بإشتباه نزيف بالمخ ، ومحمد . خ . ع 19 سنة مصاب بنزيف بالأنف وتورم بالعين وإشتباه كسر بالقدم اليسرى ، وأحمد . ع . د 35 سنة مصاب بإتباه كسر بالجمجمة وجرح بالوجه .

 

ومن المصابين أيضًا محمد . م . ع 25 سنة مصاب بإشتباه كسر بالقدم اليسرى ، ومحمد . ب . م 18 سنة مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيمن ، ويوسف . ع 22 سنة مصاب بجرح فى القدم اليسرى ، ومحمد . ص . م 18 سنة مصاب بإشتباه كسر بالذراع الايمن ، وعبد الرحمن . ب 17 سنة مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيمن ، ، ومحمد . أ.م 18 سنة مصاب بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد . ر . أ 24 سنة مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وخالد . أ . م 41 سنة مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى ، ومصطفى . م . ف 36 سنة مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى ، وهاشم . ا . أ 17 سنة مصاب بإشتباه كسر مضاعف فى الساق الأيسر .

 

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة .

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