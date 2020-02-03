مباحث القاهرة تداهم مخزن مستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بحارة سليم من شارع المواردي، دائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المخزن بدون ترخيص.





وتبين من التحريات حيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المخزن عثر بداخله علي ٣٠٠ قطعة كانيولا و ٢٨٠ قسطرة طبية و ١٦٠ لتر جيل طبي وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.



