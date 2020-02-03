مجدي عبد العاطي: أسوان هرب من قاع الدوري بالفوز على الإسماعيلي.. فيديو

عبر مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، مُشيرًا إلى أن نتيجة اليوم أبعدت ممثل الصعيد عن قاع الدوري.





ونجح ممثل الصعيد في الفوز على الدراويش بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال عبد العاطي في تصريحاته عقب اللقاء عبر فضائية "أون سبورت": "مجهود مجلس الإدارة واللاعبين صنعوا الفارق اليوم، أداؤنا متميز ولكن كان يصاحبنا حالة من عدم التوفيق، وأكدت للاعبين أن مستواهم جيد والتوفيق سيتحقق".





وتابع: "كنا نحاول الفوز للبعد عن المراكز الأخيرة ونهرب من الهبوط، الأداء في تصاعد من مباراة لأخرى، الثلاثة نقاط أمام الإسماعيلي دفعة قوية لنا، تعهدت أنا واللاعبون بالفوز في الثلاث مباريات القادمة، ولدينا الإصرار والثقة من أجل تحقيق هدفنا".



