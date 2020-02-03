الجيش الليبي: ملتزمون بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية أردوغان ..فيديو

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي أن الجيش الوطني الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة للحل السلمي وتعرية العدو أمام المجتمع الدولي.





وأضاف المسماري خلال حديثه بمؤتمر صحفي ببنغازي ونقلته فضائية اكسترا نيوز أن وقف إطلاق النار كان بمثابة فخ لأردوغان بأنه راعي للإرهاب والمسئول عن التنظيمات الإرهابية في العالم.





وتابع المتحدث باسم قائد الجيش الليبي أن المجتمع الدولي عليه أن يوجه اتهامات عديدة لأردوغان خاصة أنه متهم في قضايا حرب وضد الإنسانية من قتل وتعذيب وسجن.





وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية.





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أن تركيا قامت بإنزال سفينتين حربيتين تركيتين، وصواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، في ميناء طرابلس.







