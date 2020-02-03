34عملًا فنيًا لطالبات جامعة المنيا في أسبوع الفتيات الخامس

قدمت طالبات جامعة المنيا المشاركات بمعرض الفنون التشكيلية المُنظم ضمن مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم 34 عملًا فنيًا للطالبات في المجال المتخصص وغير المتخصص.





ضمت الأعمال التصوير الزيتي، والرسم، والتصوير الضوئي، والنحت والجرافيك، بالإضافة إلى الأشغال الفنية.









افتتح المعرض الدكتور محمد صبحى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الفيوم.





وتأتي مشاركة طالبات جامعة المنيا بأسبوع الفتيات بالفيوم، بإشراف الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب



