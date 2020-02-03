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تعليم

34عملًا فنيًا لطالبات جامعة المنيا في أسبوع الفتيات الخامس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:05 م
34عملًا فنيًا لطالبات
34عملًا فنيًا لطالبات جامعة المنيا في معرص الفنون التشكيلية
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قسم التعليم
قدمت طالبات جامعة المنيا المشاركات بمعرض الفنون التشكيلية المُنظم ضمن مسابقات أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم 34 عملًا فنيًا للطالبات في المجال المتخصص وغير المتخصص.

ضمت الأعمال التصوير الزيتي، والرسم، والتصوير الضوئي، والنحت والجرافيك، بالإضافة إلى الأشغال الفنية.


افتتح المعرض الدكتور محمد صبحى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة الفيوم.

وتأتي مشاركة طالبات جامعة المنيا بأسبوع الفتيات بالفيوم، بإشراف الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ورئيس البعثة، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب

كما يُشرف على الطالبات في مسابقة النشاط الثقافي والفني والعلمي، كلٌ من أميمة عباس الشريف، مدير إدارة النشاط، وماجد ماهر غطاس، وراندة محمد خليل، مشرفا الفنون التشكيلية.
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