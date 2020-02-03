بعد ارتفاع سعر الجنيه.. خبير اقتصادي يتوقع تراجع أسعار البنزين

قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تواصل أسعار النفط العالمية التراجع خلال الفترة القادمة بسبب الفيروس الصيني "كورونا" .





وأَضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن تراجع أسعار النفط عالميا يؤثر إيجابيا على فاتورة استيراد مصر للنفط، لافتا إلى أن مصر تقوم باستيراد كميات كبيرة من البنزين.





وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تتراجع أسعار البنزين في السوق المحلي مستقبليا مع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.





وكانت أسعار خام برنت تراجعت إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب تفشي فيروس تاجي هناك.

وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة. وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1 بالمئة مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير 2019.