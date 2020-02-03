أحمد موسى: تركيا ستكون رقم 2 بعد الصين كـ مصدر لفيروس كورونا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك اشتباه في عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا المبيت في تركيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تركيا ستكون دولة موبوءة، ومواقع أجنبية تؤكد على انه هناك عشرات الحالات المشتبه بإصابتها بـ كورونا في تركيا".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" معظم المشتبه فيهم في تركيا أتراك قادمين من الصين وجنسيات أخرى".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" تركيا سوف تكون رقم 2 في العالم كـ مصدر وباء كورونا في العالم".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الشعب التركي في حالة رعب كبيرة وسوف تتدهور أحوال السياحة والتجارة والاقتصاد وسوف تغلق تماما، وتعتبر رقم 2 بعد الصين في عدد الإصابات".



