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توك شو

أحمد موسى: تركيا ستكون رقم 2 بعد الصين كـ مصدر لفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:32 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك اشتباه في عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا المبيت في تركيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تركيا ستكون دولة موبوءة، ومواقع أجنبية تؤكد على انه هناك عشرات الحالات المشتبه بإصابتها بـ كورونا في تركيا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  معظم المشتبه فيهم  في تركيا أتراك قادمين من الصين وجنسيات أخرى".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  تركيا  سوف تكون رقم 2 في العالم كـ مصدر وباء كورونا في العالم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الشعب التركي في حالة رعب كبيرة وسوف تتدهور أحوال السياحة والتجارة والاقتصاد وسوف تغلق تماما، وتعتبر رقم 2 بعد الصين في عدد الإصابات".

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