المتحدث باسم محافظ الجيزة يكشف تفاصيل تطوير طريق المريوطية.. فيديو

أكد اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظ الجيزة أن طريق المريوطية ممتد لحوالي 70 كيلو بدءا من العياط جنوبا ومنشية القناطر بالشمال وهو طريق مزدوج وتم إنارة هذا الطريق بالكامل تجنبا لوقوع الحوادث.





وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الطريق به سرعة زائدة ببعض الأوقات مشيرا إلى أنه بسبب تلك السرعات تقع حوادث متعددة.





وتابع المتحدث بأسم محافظة الجيزة أنه الآن يجرى أعمال تطوير ابتداء من شارع الهرم وتم تغطية جزء من المصرف وعمل تجميل بطول 3 كيلو مؤكدا أن منطقة التطوير تبدأ من شارع الهرم اتجاه الجنوب وسيكون هناك كورنيش بطريق المريوطية على امتداد المنطقة الجنوبية.





وأشار المتحدث بأسم محافظة الجيزة أنه من الصعب عمل أسوار على امتداد 70 كيلو بطريق المريوطية مؤكدا أنه تم عمل أسوار بمناطق المنحنيات وتم توسعة الطريق.





وقال المتحدث باسم محافظة الجيزة إن طريق المريوطية كان به مخلفات الردم وأصبحت الآن مختفية مشيرا إلى أن على قائدي السيارات توخي الحذر وعدم القيادة بسرعة كبيرة تجنبا لوقوع الحوادث.



