الجيش الليبي يفضح أردوغان وتنظيم الإخوان.. شركات إخوانية تنفذ عمليات إرهابية في ليبيا.. ضباط المخابرات التركية في طرابلس.. وقاعدة معيتيقة أصبحت تركية

- الجيش الليبي يكشف أعداد وجنسيات مرتزقة أردوغان في طرابلس





- مليون دولار لقادة الفصائل الداعمة لميليشيات ليبيا





- عمليات إرهابية تحت إشراف تنظيم الإخوان في ليبيا





تظهر فضائح النظام التركي للعلن يوما بعد يوم، فبعد احتلال قواته لمناطق في العاصمة طرابلس، كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري عن أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت نحو 1500 عنصر من جبهة النصرة.





خلال مؤتمر صحفي، أكد المسماري أن شخصا يدعى عقيد غازي يقود عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا. كما كشف عن باقي أسماء قادة المقاتلين السوريين في ليبيا.





وأضاف المسماري أن حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، مشيرا إلى أن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا.





وأكد أن قاعدة معيتيقة تحولت إلى قاعدة تركيا بشكل شبه كامل، كما شدد المسماري على أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق أمني، مؤكدا أن "القوات على أهبة الاستعداد".





فضائح أردوغان لم تتوقف عند ذلك، حيث قال المسماري إن أردوغان أنشأ شركة أمنية تحولت إلى "ذراع لتنظيم الإخوان" من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في ليبيا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها.





كما أوضح المسماري أن قوات القيادة العامة ترد يوميا على اختراقات إطلاق النار والمناوشات في طرابلس، لكنها في النهاية ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تم إعلانه من قبل.





وفي وقت سابق، اشتبكت قوات الجيش الليبي، مع مجموعة من المرتزقة السوريين بعدما حاصرت منزلا يختبئون فيه، خلال تقدمها بمحور مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.





وأظهر مقطع فيديو نشرته الصفحات التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، لحظة اقتحام عناصر من الجيش أحد المنازل الذي يتحصن به مقاتلون سوريون، وحدوث مواجهات بينهما تم خلالها تبادل لإطلاق النار.





ويؤكد ذلك صحة المعلومات التي تفيد بأن المرتزقة السوريين الذين قامت تركيا بنقلهم إلى طرابلس لمساندة قوات الوفاق، قاموا بالاستيلاء على بعض المنازل في العاصمة الليبية والإقامة فيها.





في السياق ذاته، دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى العاصمة طرابلس، حيث توجهت كتيبة "لواء الحسوم" بكامل عتادها العسكري وأفرادها إلى محاور القتال، لتدعيم الوجود العسكري القوي الذي يمتلكه الجيش الليبي ضواحي طرابلس، خاصة جنوب العاصمة.





يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان أفاد السبت بوصول أعداد جديدة من المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى نحو 2900 مرتزق، فيما وصل أكثر من 1800 مرتزق آخرين إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب.



