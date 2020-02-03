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منوعات

بحضور فهد بن فلاح بن حثلين.. ولي العهد السعودي يستقبل ملاك الإبل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:42 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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محمود نوفل
حظى ملاك الإبل المتوجين في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بلقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل في الرياض اليوم، بعد انتهاء المهرجان في يناير الماضي في الصياهد الجنوبية 140 كم.

وكشف فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية ورئيس الاتحاد الدولي للبولو، عبر حسابه في “تويتر” عن لقاء الملاك المتوجين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، مضيفًا أن اللقاء يأتي ضمن دعمه ولي العهد.

وبيّن نادي الإبل عبر بيان صحافي أن الملاك الذين يحظون بالسلام على ولي العهد، اليوم، الفائزين في جميع الفئات من المركز الأول حتى العاشر، بما فيهم المشاركون في فئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد وكأس النادي وفئة الفرديات وفئة الفحل وإنتاجه في جميع الألوان، إضافة إلى فئة الأصايل.

يذكر أن عدد الذين يستعدون للحضور اليوم يبلغ أكثر من 300 شخص من أصل 700 مشارك تم تسجيلهم في قوائم التسجيل في جميع الألوان “الوضح والصفر والشعل والحمر والمجاهيم” إضافة إلى الأصايل.
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