البنك الدولي: أزمة كورونا جاءت في ظل أوضاع سياسية واقتصادية سيئة

قتصادية وسياسية سيئة. قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن أزمة فيروس كورونا جاءت في أوضاع عالمية وا





وأضاف محمود محى الدين خلال تصريحات تليفزيونية، أن آخر تقرير صادر من البنك الدولي تجاه الاقتصاد العالمي أقر أن أزمة الفيروس جاءت في ظل أوضاع اقتصادية شديدة الهشاشة .





وأوضح محمود محى الدين ، أن نمو الاقتصاد العالمي كان مقدرا له التحرك في حدود 2.6% أعلى من العام الماضى بفاصل واحد من عشره في المئه.





وتابع محمود محى الدين ، أن الوضع السياسي العالمي يوجد به عجز في الثقة؛ ونجد ذلك نتيجة تبادل في الاتهامات.





ونوه محمود محى الدين، إلى أن الوضع الاقتصادى العالمي منذ قبل انتشار كورونا وهو لا يتحمل أى أزمات .