AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. رسالة محمود عبد الرحيم جنش إلى نجم الأهلي المنتقل للصفاقسي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:15 ص
جنش
جنش
Advertisements
محمد رشاد
أبدى محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمنياته بالتوفيق لنجم النادى الأهلى، حسين السيد، المنتقل حديثا إلى نادى الصفاقسى التونسى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

ونشر حارس الزمالك المخضرم، عبر ستورى "انستجرام" الخاص به، صورة لترحيب الصفحة الرسمية لنادى الصفاقسى التونسى بالنجم المصرى، صحبها بتعليق: "بالتوفيق يا صاحبى".
 
وكان النادى الأهلى، أعلن إعارة حسين السيد لاعب الفريق- الشهير بـ"مارسيلو"- لنادى الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر، وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى الصفقة وإجراءات انتقال اللاعب مع مسئولي الصفاقسى.
 
شاهد.. رسالة محمود عبد الرحيم جنش إلى نجم الأهلي المنتقل للصفاقسي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

يستعد للرحيل خلال ساعات | نجم الأهلي ينتقل رسميا إلى الصفاقسي التونسي

أمير توفيق يعلن رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

بعد انتقاله لـ الصفاقسي التونسي.. صالح جمعة يوجه رسالة لـ حسين السيد

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

ترشيحاتنا

فنانة شهيرة تعلن عقد قرانها

بعد رحلة استغرقت 36 ساعة.. عائد من الصين يوجه رسالة للمصريين .. فيديو

سعاد الشمري تثير غضب السعوديين على تويتر.. اعرف السبب

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

الصين تزف بشرى للعالم بشأن فيروس كورونا

عدلي القيعي: بيان الأهلي أهلك المتربصين.. ونعرف من المسئول عن أحداث مباراة الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح