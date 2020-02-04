شاهد.. رسالة محمود عبد الرحيم جنش إلى نجم الأهلي المنتقل للصفاقسي

أبدى محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمنياته بالتوفيق لنجم النادى الأهلى، حسين السيد، المنتقل حديثا إلى نادى الصفاقسى التونسى، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .





ونشر حارس الزمالك المخضرم، عبر ستورى "انستجرام" الخاص به، صورة لترحيب الصفحة الرسمية لنادى الصفاقسى التونسى بالنجم المصرى، صحبها بتعليق: "بالتوفيق يا صاحبى".

وكان النادى الأهلى، أعلن إعارة حسين السيد لاعب الفريق- الشهير بـ"مارسيلو"- لنادى الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر، وأنهى أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالأهلى الصفقة وإجراءات انتقال اللاعب مع مسئولي الصفاقسى.