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محمود محيي الدين: رئيس منظمة الصحة العالمية تتوجه بالشكر إلى الصين 3 مرات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:38 ص
محمود محي الدين
محمود محي الدين
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إبراهيم القادري
قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن مشكلة فيروس كورونا جعلت الصين تتحرك بسرعة أكبر من المشاكل السابقة .

وأضاف محمود محى الدين خلال تصريحات تليفزيونية ، أن رئيس منظمة الصحة العالمية توجه بالشكر إلى الصين 3 مرات على مجهوداتها لمقاومة هذا الفيروس  .

وأوضح محمود محى الدين ، أن  ماحدث في الصين يمكن لأى أحد الاستفادة منه ولكن بشكل مؤقت ولكن هذه مشكلة عالمية ولم يكن هناك أحد ورائها حتى الآن .

وتابع محمود محى الدين ، أن هناك بلدانا يمكنها فعل شيء له تأثير عدوانى محدود ومحصور، وليس بهذا الشكل  .

وأشار محمود محى الدين ، الى أن منظمة الصحة العالمية هي التي من حقها أن تقول أنها وجدت العلاج المناسب لهذا الفيروس.
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