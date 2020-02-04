محمود محيي الدين: رئيس منظمة الصحة العالمية تتوجه بالشكر إلى الصين 3 مرات

قال محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن مشكلة فيروس كورونا جعلت الصين تتحرك بسرعة أكبر من المشاكل السابقة .





وأضاف محمود محى الدين خلال تصريحات تليفزيونية ، أن رئيس منظمة الصحة العالمية توجه بالشكر إلى الصين 3 مرات على مجهوداتها لمقاومة هذا الفيروس .





وأوضح محمود محى الدين ، أن ماحدث في الصين يمكن لأى أحد الاستفادة منه ولكن بشكل مؤقت ولكن هذه مشكلة عالمية ولم يكن هناك أحد ورائها حتى الآن .





وتابع محمود محى الدين ، أن هناك بلدانا يمكنها فعل شيء له تأثير عدوانى محدود ومحصور، وليس بهذا الشكل .



