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رياضة

عصام الحضري يشعل السوشيال بصور ابنته.. ويهنئها بعيد ميلادها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:48 ص
عصام الحضري وابنته
عصام الحضري وابنته
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مصطفى كرم
هنأ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق ابنته شدوي على عيد ميلادها عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عصام الحضري مجموعه من الصور له مع ابنته شدوى لتهنئتها بعيد ميلادها وعلق قائلا " كل سنة وانتي احلى بنوتة ، كل سنة وانتي أجمل قلب ، بنتي و حبيبتي شهد القمر عيد ميلاد سعيد و العمر كله سعادة و خير يا حبيبة بابا".

ولقيت الصور ردود فعل واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "كل سنة هي طيبة" و "منورين" و "كل سنة وهي طيبة وعقبال 100‪ سنه " و" الأسطورة وبنته كل عام وانتم بخير ".

يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق شارك كأكبر لاعب بمونديال كأس العالم السابق في روسيا كإنجاز تاريخي للاعب كما وكان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسخها الماضية. 

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