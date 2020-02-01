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رياضة

من أكثر المباريات التي اعتز بها.. عصام الحضري يذكر الجمهور بالصعود لنهائي أمم أفريقيا عام 2017

السبت 01/فبراير/2020 - 09:51 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم

شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره صورة له من مباراة المنتخب المصري مع بوركينافاسو منذ عام 201‪7 التي أدت الصعود المنتخب المصري حينها الي نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وعلق عصام الحضري على الصورة قائلا "زي النهارده من ٣ سنوات مباراة بوركينافاسو والصعود لنهائي كاس الأمم بعد غياب، ذكري واحده من أكثر المباريات التي اعتز بها في مسيرتي الكروية".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه وجاءت بين "أسطورة" و"أفضل حارس في تاريخ مصر" و"الأفضل في تاريخ أفريقيا بلا منازع " و"أنت أسطورة بكل المقاييس يا حضري".

يذكر أن المنتخب المصري تغلب علي بوركينافاسو في النصف النهائي لبطولة امم افريقيا لكرة القدم عام2017‪   بركلات الترجيح.

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