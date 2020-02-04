موجز التكنولوجيا: تليجرام تكشف مخاطر استخدام واتساب.. وقف إنتاج هواتف BlackBerry.. وسعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip ht

شهدت الساعات الماضية نشر العديد من الأخبار التقنية المختلفة

فى قسم التكنولوجيا بموقع "صدى البلد"

التى نستعرضها فى الموجز الآتى...





كشف بافل دوراف، الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، في مدونة رسمية عن تضليل تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم WhatsApp لمستخدميه، والكذب عليهم بإقناعهم بالتشفير من طرف إلى طرف، وهو أمر غير حقيقى..











بعد مرور 21 عامًا على ظهور أول وأشهر هاتف مكتبى فى العالم، وخلال فترة من الزمن كان هو الهاتف الكثر انتشارًا وسيطرة حول العالم بالأسواق، لن يظهر مرة أخرى وسيتم إبقاف إنتاجه نهائيًا فى 2020، إنها نهاية الأسطورة بلاكبيرى B..









فاجأ تطبيق تويتر مستخدميه بإضافة جديدة على صور GIF عن طريق إدخال نصوص للتعليق على الصور، ليمكن المستخدمين من إضافة التعبيرات والنصوص وكذلك الإيموجى التى يريدونها...









ذكر موقع Pocket-lint أن شركة سامسونج ستصدر هاتفها القابل للطى، والذى من المتوقع أن يصدر باسم Galaxy Z Flip في 14 فبراير الجارى، ولكن ماذا عن مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip







