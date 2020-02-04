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أخبار العالم

وزير الخارجية التركي للجيش السوري: لن نتسامح معكم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:57 ص
مولود تشاووش أوغلو
مولود تشاووش أوغلو
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محمد علي
صرح وزير الخارجية التركي  مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده لن تتسامح مع الاعتداءات التي نالت من قواتها قبل يومين، وراح ضحيتها عدد من الجنود والمصابين، وذلك بعد هجوم قوي للجيش السوري، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.

وقال أوغلو 
نسعى جاهدين لإنهاء هذه النزاعات (في سوريا) مع روسيا مثلما فعلنا في أستانا وسوتشي، مضيفا: " لا يمكن أن نتسامح مع الهجمات التي تستهدفنا ، لقد قدمنا ​​الرد اللازم في إدلب وسنواصل القيام بذلك".

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تتسامح مع الهجمات التي تستهدف النقاط التركية في إدلب السورية، وقد ردت القوات التركية على هجوم أمس وستواصل الرد.

وتابع: "نريد تسريع عملية الحل في سوريا ويقع على روسيا مسؤوليات مهمة في هذا الموضوع".

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