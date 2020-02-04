وزير الخارجية التركي للجيش السوري: لن نتسامح معكم

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تتسامح مع الهجمات التي تستهدف النقاط التركية في إدلب السورية، وقد ردت القوات التركية على هجوم أمس وستواصل الرد.





وتابع: "نريد تسريع عملية الحل في سوريا ويقع على روسيا مسؤوليات مهمة في هذا الموضوع".



