محافظ الدقهلية: 18 مليون جنيه لرفع مستوى قرية أولاد صبور فى المطرية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى بدعم ومساندة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر قد تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطنى قرية أولاد صبور بالعصافرة بمركز المطرية وذلك فى مجالات رصف الطرق والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية .





وقد أوضح المحافظ ان المشروعات تشمل تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الاسرة واحلال وتجديد الكوبرى الذى يربط بين القرية ووحدة طب الاسرة إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل فى اطار توفير سكن كريم بالاضافة الى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيده للمواطنين وايضا قوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية .



