الجواز حلو بس الحرية أحلى.. عمرو وهبة: الأهل السبب في ارتفاع معدلات الطلاق.. فيديو

قال الفنان عمرو وهبة، إنه متزوج منذ 10 سنوات، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الزيجات المتعثرة بين الشباب الآن هو مساعدة الأهل بشكل كبير فى إتمام الزيجات، لذلك كل ما يأتى بسهولة يذهب بسهولة، موضحًا أن هناك الكثير من الشباب المتزوجين أهاليهم ينفقون عليهم حتى الآن.





وأضاف عمرو وهبة، خلال استضافته ببرنامج "It’s Showtime"، المذاع على فضائية CBC، أن فشل الزيجات يرجع إلى مفهوم الشباب الآن عن الزواج، الذي كثيرا ما يتطابق مع فكرتهم عن مرحلة الخطوبة، الخالية تقريبا من المسئوليات، وتابع مازحًا: "الزواج حلو جدًا بس الحرية أجمل بكتير".





وأوضح أن الشباب في الخارج يعملون منذ المرحلة الثانوية، وليس بعد الجامعة، أو بعد الزواج بمساعدة الأهل، كما هي الحال مع معظم الشباب في مصر.





وأشار إلى أن الأهل أصبحوا يساعدون بقدر كبير في إتمام الزواج، لافتا إلى أن ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة، كما أن الكثير من الشباب يستمرون لظروف عديدة في الاعتماد على ذويهم ماديا حتى بعد الزواج.



