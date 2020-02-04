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أخبار البلد

التنبؤات البحرية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:10 م
التنبؤات البحرية
التنبؤات البحرية
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نورهان خفاجي

أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، يستمر حتى يوم الجمعة القادمة، حيث تكون حالة الأمواج خلال تلك الفترة شديدة الاضطراب، ويصل ارتفاعها إلى 4 أمواج.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، يصاحبه رياح وشبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر.

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