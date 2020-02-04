التنبؤات البحرية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، يستمر حتى يوم الجمعة القادمة، حيث تكون حالة الأمواج خلال تلك الفترة شديدة الاضطراب، ويصل ارتفاعها إلى 4 أمواج.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

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