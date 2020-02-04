تعرف على مصمم فكرة تخيل الحياة اليومية للمصريين على سطح القمر.. فيديو

قال محمود سرور، مصمم الجرافيك المصرى إنه يدرس الهندسة، ولكنه يحب العمل فى مجال الجرافيك أكثر منها، لذلك بدأ في تصوير وإنشاء "فوتوشوب" بطريقة أكثر إبداعا.





وأوضح "محمود" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنه بدأ تعلم مجال الجرافيك بنفسه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "أون لاين".





وأشار مصمم الجرافيك المصرى، إلى أنه يستخدم مجال الجرافيك من أجل أن يعبر عما بداخله على شكل صورة، لافتا إلى أنه تعود على تصوير وتخيل الحياة اليومية للمصريين على سطح القمر مثل تجسيد المصريين يجلسون على "القهاوي" على سطح القمر.



