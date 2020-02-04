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أخبار العالم

بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:57 م
تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الصين
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شيماء مصطفى
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد "لا يمثل وباء عالميا"، وذلك بعد إعلانها حالة الطوارئ له.

وأضافت المنظمة في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء، أن العلماء حددوا التسلسل الجيني لفيروس كورونا وأساليب تنقله، مشيرة إلى أن ارتداء الأقنعة لا يحمي غير المصابين 100%، ويجب اتخاذ تدابير إضافية.

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وكان التليفزيون الصيني أعلن ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425 حالة وفاة، والإبلاغ عن 2345 حالة إصابة جديدة. 

وكشفت الصين أن علماءها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.  

وأضاف أن الصين قد "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية". 

وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه.
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