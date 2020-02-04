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منوعات

موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم ممرضة من معانقة طفلتها.. شاهد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:39 م
موقف مؤلم.. فيروس
موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم أمًا من معانقة طفلتها
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد لقاء مؤثرًا بين طفلة عمرها 9 أعوام ووالدتها التي تعمل ممرضة في مستشفى يتولى علاج المصابين بفيروس "كورونا" بمقاطعة "فوجو" الصينية.

واضطرت الأم إلى أن تلوح لابنتها وتتحدث إليها من داخل منطقة الحجر الصحي، وكانت غير قادرة على الاقتراب منها، ولم تستطع الطفلة أن تتمالك دموعها نتيجة لذلك وانفجرت في البكاء.

وأفادت الصحيفة بأنه كان قد تم استدعاء الممرضة "ليو هايان" للعمل في وحدة الأمراض المعدية في المستشفى الشهر الماضي مع تصاعد خطورة فيروس "كورونا"، ولم تتمكن من رؤية ابنتها "تشنج شيوين" لمدة 10 أيام؛ وعندما أتيحت لها فرصة رؤية زوجها وطفلتها نهاية الشهر الماضي، اضطرت إلى الوقوف على بعد عدة أمتار منهما لتجنب انتشار الفيروس.

وتظهر الأم في الفيديو، الذي حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي ملابس واقية وقناعًا للوجه أثناء لقاء عائلتها عن بعد، في حين انهمرت طفلتها في البكاء، وقالت لها "أمي.. أفتقدك حقًا".

وردت عليها والدتها قائلة "وأنا أفتقدك أيضًا.. دعيني أعانقك"، وبعد ذلك رفعت ذراعيها في الهواء وكأنها تعانق الفتاة، وهو ما فعلته الأخيرة بدورها.

وعندما سألت الطفلة والدتها عما إذا كان في إمكانها العودة للمنزل قريبًا، ردت عليها بأنها "تحارب وحشًا"، مشيرة إلى أنها ستعود للمنزل بمجرد التغلب على الفيروس.

موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم ممرضة من معانقة طفلتها.. شاهد
موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم ممرضة من معانقة طفلتها.. شاهد
موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم ممرضة من معانقة طفلتها.. شاهد
موقف مؤلم.. فيروس كورونا يحرم ممرضة من معانقة طفلتها.. شاهد
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