دفاع النواب: الداخلية تسطر تاريخا كبيرا في الحفاظ على الاستقرار والأمن الوطني نفذ ضربات استباقية لحماية الوطن

اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بما اعلنته وزارة الداخلية عن نجاح الاجهزة الامنيه في تنفيذ عملية نوعيه بالقبض علي عناصر بحركة حسم الارهابيه ، مشدداً بان وزارة الداخليه تسطر تاريخ كبير بحماية الجبهه الداخليه والحفاظ علي استقرار الوطن .

ووجه وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين اليوم ، التحيه والتقدير الي جهاز الامن الوطني بوزارة الداخلية صمام الامان والذراع الطولي للشرطة المصرية ، الذي نفذ ضربات استباقيه وحافظ علي امن البلاد من عمليات ارهابيه وتخريبية.

وبين المصري بان جهود وزارة الداخليه بقيادة اللواء محمود توفيق وجميع الضباط والافراد معتبره ، ومقدرة وكتبت في سجلات التاريخ بحروف من ذهب واخرها القبض علي عناصر من حسم كانت تخطط لسلسة عمليات ، وماحصلت عليه الداخليه من معلومات خطيرة بخطة الارهابيين بتفجيرات وعمليات ارهابيه كانت ستنفذ ، قبل ان تصل ذراع الداخليه الي هذا الصيد الثمين.

وتابع وكيل دفاع النواب ان وزارة الداخليه المصريه كسبت الرهان في حماية الجبهة الداخليه ، من خلال جهود غير مسبوقه وعلي مستوي من التدريب علي احدث الاساليب العالميه ، وكانت نتائجها ان تنعم مصر بالامن والامان بفضل القضاء علي الارهاب ومكافحة الجريمه.

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، في بيان عاجل، عن نجاح الأجهزة الأمنية في تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على عدد من العناصر التابعة لما يُعرف بـ“حركة حسم الإرهابية”، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام.

وذلك استمرارًا لجهود ملاحقة عناصر ما يُعرف بحركة “حسم” المرتبطة بجماعة الإخوان، والمتورطين في التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بإمكانات الدولة عبر تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تم الدفع ببعض عناصر الحركة، ومن بينهم أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، للقيام بعمليات تستهدف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.