ضربات استباقية تحمي الاستقرار.. جيهان شاهين تشيد بجهود الداخلية في مواجهة الإرهاب

أشادت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بالنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني في التصدي للتنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس جاهزية عالية ويقظة مستمرة لحماية أمن الوطن والمواطنين.

وأكدت شاهين أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تحركات استباقية يعكس تطورًا كبيرًا في آليات العمل الأمني، خاصة في مجال جمع المعلومات وتحليلها، وهو ما يُمكّن الدولة من إحباط المخططات التخريبية قبل تنفيذها.

وأشارت إلى أن التعامل الحاسم مع العناصر الإرهابية، وعلى رأسها حركة “حسم”، يؤكد قدرة الدولة على تفكيك الشبكات المتطرفة والقضاء على بؤر الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والأمان داخل المجتمع.

وأضافت عضو مجلس النواب أن النجاحات الأمنية الأخيرة تمثل رسالة طمأنة للمواطنين، وتعكس قوة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددة على أن مصر ماضية بثبات في معركتها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل.

واختتمت النائبة جيهان شاهين تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم الشعب المصري لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة، يمثل ركيزة أساسية في مواجهة قوى التطرف، مشيدة بتضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حماية الوطن.