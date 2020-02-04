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أخبار العالم

ماليزيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين مواطنيها

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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أ ش أ
 عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بين مواطنيها، فيما ارتفع عدد المصابين بهذا المرض إلى عشرة أشخاص - تسعة منهم من أصل صيني ،وموطن ماليزي.

وقال وزير الصحة ذوالكفل أحمد - في مؤتمر صحفي حول تطورات انتشار فيروس "كورونا" بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم إن السلطات المعنية سجلت حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا إحداهما لمواطن ماليزي "41 عامًا" والثانية لرجل من أصل صيني "63 عامًا" وصل إلى مطار "كوالالمبور " الدولي يوم 18 يناير الماضي.

وأضاف أن الماليزي المصاب كان قد سافر إلى سنغافورة خلال الفترة من 16 إلى 23 يناير الماضي ؛ لحضور اجتماع شارك فيه أيضًا وفد دولي آخر بما في ذلك من الصين، موضحًا أن المواطن "المصاب "عاد إلى البلاد يوم 23 يناير الماضي ، حيث تأكدت السلطة الصحية من إصابته "مختبريًا " بالفيروس .

يشار - في هذا الصدد - إلى أن حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس " كورونا " في ماليزيا بلغ حتى الآن 213 حالة ، هم الآن قيد الحجر الصحي، بينهم 122 مواطنًا ماليزيًا ، و86 صينيًا ، وشخص واحد من كل من : استراليا وكوريا والأردن والبرازيل وتايلاند
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