11 فبرير.. بدء محاكمة أحمد عز وشقيقة زينة في "خناقة الساحل"

تنظر محكمة جنح برج العرب، الثلاثاء المقبل 11 فبراير، أولى جلسات محاكمة شقيقة الفنانة زينة والفنان أحمد عز، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال شهر أغسطس الماضي.













كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.









وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.









واتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.









واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من "عز".







