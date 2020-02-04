العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

يوميًا يذهب الجميع إلى البنزينة لملء السيارة بالبنزين لكن الغاز المنبعث من هذه العملية من أحد الأسباب التي تؤدي للسرطان، حيث تنتشر بعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان في الهواء الذي نتنفسه.





5- إهمال تنظيف الأسنان

كشفت دراسة علمية في 2018 أن مرض اللثة يرتبط بنسبة 24% بـ سرطان الرئة والقولون والمستقيم، مما يعني ضرورة العناية جيدًا بالفم والأسنان واستخدام غسول الفم ومعجون الأسنان والخيط المخصص لتنظيف المناطق بين الأسنان.







6- ركوب الطائرات كثيرًا