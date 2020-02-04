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العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:46 م
عادات تسبب الاصابة
عادات تسبب الاصابة بالسرطان
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رشا عوني
يحتفل العالم في 4 فبراير من كل عام باليوم العالمي للسرطان، لمواجهة أصعب التحديات، ولمساندة مصابيه ودعمهم معنويًا، ويجب مساندة الأسرة والأصدقاء والأطفال والأزواج ودعم ثقافة الاتحاد قوة للانتصار على هذا المرض الخبيث.

العديد من العادات التي نفعلها يوميًا لها عامل كبير في تسبب الإصابة بـ السرطان وذلك دون أن درك مدى الخطر الواقع علينا في القيام بهذه الادات التي قد لا يخطر ببالك علاقتها بالسرطان. 

بحسب ما نشره موقع  bestlifeonline إليك بعض العادات اليومية التي تسبب الإصابة بالسرطان حتى تتوقف عن فعلها فورًا : 

1- النوم أثناء مشاهدة التلفاز 
حيث كشف بحث أجري عام 2010 أن الضوء الصناعي المنبعث من شاشة التليفزيون قد يكون سببًا في سرطان الثدي و البروستاتا.


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2- الخبز المقمر: 
اعتاد الكثير على تسخين الخبز على البوتجاز وهو ما يعرف باسم العيش المقمر، لكن الدراسات أثبتت أن تسخين الخبز على النار يتسبب في إفراز مادة اكريلاميد acrylamide، وهي مادة خطيرة تسبب الإصابة بالسرطان

3- الصابون السائل
أكد الباحثون في جامعة كاليفورنيا أن الصابون السائل والمنظفات تحتوي على الكلور والمبيضات، ما يتسبب في العقم للنساء، وسرطان الجلد .

4- غازات السيارة
يوميًا يذهب الجميع إلى البنزينة لملء السيارة بالبنزين لكن الغاز المنبعث من هذه العملية من أحد الأسباب التي تؤدي للسرطان، حيث تنتشر بعض المواد الكيميائية المسببة للسرطان في الهواء الذي نتنفسه.

5- إهمال تنظيف الأسنان
كشفت دراسة علمية في 2018 أن مرض اللثة يرتبط بنسبة 24% بـ سرطان الرئة والقولون والمستقيم، مما يعني ضرورة العناية جيدًا بالفم والأسنان واستخدام غسول الفم ومعجون الأسنان والخيط المخصص لتنظيف المناطق بين الأسنان.

6- ركوب الطائرات كثيرًا
يتعرض الركاب لمستويات عالية من الأشعة فوق البنفسجية، لذا فهم أكثر عرضة لـ سرطان الجلد، وتم إثبات ذلك من خلال دراسة علمية في 2015 أثبتت أن مستويات الأشعة فوق البنفسجية على مسافة 30 ألف قدم، تكون ضعف مستويات الموجودة على الأرض.
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