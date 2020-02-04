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اللقطات الأولى من داخل الطائرة العسكرية الروسية المتجهة لـ ووهان الصينية لإجلاء الرعايا الروس.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:35 م
الطائرة العسكرية
الطائرة العسكرية الروسية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم أولى لقطات من داخل الطائرة العسكرية التي قامت روسيا بارسالها لمدينة ووهان الصينية لإجلاء رعاياها من الصين، وانطلقت إلى مدينة ووهان الصينية التي يتفشى بها فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صدر عن الخارجية الروسية، فقد غادرت الطائرة مطار المنطقة الشرقية العسكرية بروسيا إلى المدينة الصينية الموبوءة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال أطباء عسكريين ومختصين في مجال علم الفيروسات، ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها من الأدوات الطبية اللازمة لإجلاء الرعايا.

وسيتم الحجر على الرعايا الروس لمدة أسبوعين بعد وصولهم إلى روسيا، بهدف مراقبتهم والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الخطير.

وارتفع عدد الوفيات في الصين جراء "كورونا" إلى رقم قياسي جديد، حيث تم تسجيل 64 وفاة جديدة، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 425 شخصا.
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