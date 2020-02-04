إصابة 13 شخصا في حادث تصادم ثلاث سيارات بأسيوط

أصيب ١٣ شخصا في حادث تصام وقع بين ٣ سيارات بيجو بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي عند مدخل منشاة همام التابعة لمركز البدارى فى محافظة أسيوط
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بيجو ملاكى اسيوط رقم ٥٤٤٨٣ وسيارة ربع نقل ىبج ٩٣٤٥ و سيارة ثمنايه سوزوكى رقم ى ب د ٥٤٣٩ عند مدخل منشاة همام دائرة المركز.
وبالانتقال والأسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كلا من محيي إبراهيم عبدالعال ٣٠ سنه البدارى، ابراهيم احمد محمود ٤٠ سنه البداري، ناديه لطفى خليل ٣٨ سنه ساحل سليم، سميره حسن زيان ٣٨ ساحل سليم ، مجدى عبدالحليم الحسينى ٣٠ العقال القبلى، أحمد صلاح خيرى ١٧ سنه العقال القبلى، هناء عبدالحميد حسن ٣٧ سنه العقال القبلى، الهام نور محمد ٢١ سنه النواوره، آدم حازم صالح ١٦ سنه النواوره ،محمود ناجح فخرى ٢٠ سنه النواوره، أحمد ناجح فخرى ٣٠ سنه البداري، احمد محمود محمد السيد ٣٠ سنه البدارى، ياسين صلاح خيرى ٤٠ سنه العقال القبلى تحويل مستشفى أسيوط الجامعى