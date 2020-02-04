إصابة 13 شخصا في حادث تصادم ثلاث سيارات بأسيوط

أصيب ١٣ شخصا في حادث تصام وقع بين ٣ سيارات بيجو بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي عند مدخل منشاة همام التابعة لمركز البدارى فى محافظة أسيوط

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بيجو ملاكى اسيوط رقم ٥٤٤٨٣ وسيارة ربع نقل ىبج ٩٣٤٥ و سيارة ثمنايه سوزوكى رقم ى ب د ٥٤٣٩ عند مدخل منشاة همام دائرة المركز.



