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مترابطين ومتكاملين.. مكرم محمد أحمد: الأمن الليبي مهم لمصر.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:29 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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نورهان رأفت

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن المبعوث الليبي لديه ثقة كبيرة في أن الاقتصاد الليبي لا يسير بشكل جيد، وعمليات السرقة تتم بشكل كبير في الأراضي الليبية.


وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره لبرنامج " حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر" ، أنه لابد من وضع خطط واضحة لتلك التدخلات لإنقاذ الاقتصاد الليبي .


وأشار مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إلى أن المبعوث الليبي يرى أنه يجب أن يتم توزيع الثروات الليبية بشكل عادل، وإنقاذ ما يمكن انقاذه من الثروات الليبية.


وأوضح مكرم محمد أحمد، أن هناك توجها بالفعل لإصلاح الوضع في ليبيا ، لأنه لن تسمح لأي دولة بأن تترك ثرواتها متاحة للجميع بهذا الشكل.


وأكد مكرم محمد أحمد، علي أهمية الأمن الليبي لمصر، وأن أمن البلدين دائما مترابط ومتكامل، لا يمكن الفصل بينهم.

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