وجّه ضربات لتحصينات جبهة النصر الإرهابية.. تركيا تقصف مواقع للجيش السوري في إدلب

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الجيش التركي قصفت مواقع للجيش السوري شمال البلاد.









وأوضحت قناة تي آر تي التركية أن القوات الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي قصفت مواقع للجيش السوري، منها نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات الجيش السوري.









وقالت وكالة سانا الروسية إن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت ضربات مكثفة على مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم “جبهة النصرة” وذلك في إطار عملياتها المتواصلة للقضاء على الإرهاب بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.









وأوضحت أن عناصر الاستطلاع والرصد في الجيش رصدوا تحركات لمجموعات إرهابية بمناطق عدة في غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي تعاملت معها وحدات الجيش برمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على أطراف حي جمعية الزهراء والراشدين الرابعة والكاستيلو والليرمون وفي بلدتي خان العسل والزربة في الريف الجنوبي.









وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات المتحالفة معه في الأطراف الغربية لمدينة حلب وجنوبها الغربي وفي المنصورة وكفر داعل والأتارب التي تشكل رافدا للتنظيمات الارهابية ومراكز إمداد لهم.