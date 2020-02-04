AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وجّه ضربات لتحصينات جبهة النصر الإرهابية.. تركيا تقصف مواقع للجيش السوري في إدلب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الجيش التركي قصفت مواقع للجيش السوري شمال البلاد.


وأوضحت قناة تي آر تي التركية أن القوات الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي قصفت مواقع للجيش السوري، منها نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات الجيش السوري.


وقالت وكالة سانا الروسية إن وحدات من الجيش العربي السوري نفذت ضربات مكثفة على مواقع وتحصينات المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم “جبهة النصرة” وذلك في إطار عملياتها المتواصلة للقضاء على الإرهاب بريف حلب الغربي والجنوبي الغربي.


وأوضحت أن عناصر الاستطلاع والرصد في الجيش رصدوا تحركات لمجموعات إرهابية بمناطق عدة في غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي تعاملت معها وحدات الجيش برمايات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على أطراف حي جمعية الزهراء والراشدين الرابعة والكاستيلو والليرمون وفي بلدتي خان العسل والزربة في الريف الجنوبي.


وقضت وحدات من الجيش أمس على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” والتنظيمات المتحالفة معه في الأطراف الغربية لمدينة حلب وجنوبها الغربي وفي المنصورة وكفر داعل والأتارب التي تشكل رافدا للتنظيمات الارهابية ومراكز إمداد لهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش السوري: كيلومترات قليلة تفصلنا عن النصر على الجماعات المحلية لتنظيم القاعدة

الجيش السوري يسيطر على عدة قرى بريف إدلب

انتحاريون يهاجمون القوات السورية بثلاث سيارات مفخخة غربي حلب

ترشيحاتنا

منها اعتقال ضابط مخابرات قطري.. مرتضى منصور يعلن شروط الزمالك لخوض السوبر الأفريقي

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

رسميا..الزمالك يفسخ تعاقده مع خالد بوطيب

ننشر تفاصيل خطة التموين لتطوير منظومة الخبز

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

الجيش الليبي يكشف مخططات قطر وتركيا للنيل من بلادهم والسيطرة عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل