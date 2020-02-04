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فن

لا نعيش أسلوب حياة طبيعية.. ماذا قالت كايلي جينر بعد تأسيس ملاهي لابنتها؟

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:25 م
كايلي جينر
كايلي جينر
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شروق ابراهيم

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر غلاف مجلة Harper’s bazaar لهذا الشهر الذي صادف عيد ميلاد ابنتها ستورمي الثاني الاستثنائي.


وقالت كايلي جيتر في حوارها عن ابنتها: "افكر فيها كثيرا لان العالم اصبح مجنون وتعرضها لكل السلبية التي تأتي من الانترنت افكر فيها ايضا وانا افعل ما بوسعي برغم من انها ما زالت صغيرة".


وأضافت: "وهذا لكي أذكرها كم نحن سعداء وهذا الأسلوب الذي نعيش به ليس طبيعي".


وبفكرة غير مسبوقة التنفيذ، قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الاحتفال بعيد ميلادها ابنتها ستورمي الثامن من خلال تأسيس ملاهي ألعاب كاملة في الولايات المتحدة الأمريكية.


وصممت بوابة الملاهي على شكل وجه ستورمي التي أنجبتها كايلي جينر من حبيبها مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت.


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