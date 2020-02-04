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توك شو

شعبة الأدوية: مش هنصدر كمامات للصين اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:23 م
كمامات للصين
كمامات للصين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر كانت تستورد كمامات من الصين، لأن تكلفة استيرادها أقل من تصنيعها محليا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 10 مصانع تنتج الكمامات داخل مصر.

وأضاف "عوف"، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» الذي يقدمه الإعلامي «عمرو عبدالحميد»، أن المصانع المصرية تلقت طلبا لتصدير الكمامات إلى الصين، ولكن إنتاجنا من الكمامات لا يكفي للتصدير. 

وأكد أن المصانع المصرية تعمل على زيادة الماكينات لزيادة الإنتاج لتغطية المطلوب من الكمامات في مصر، موضحا أن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة، في حين أن الإنتاج المحلي يصل إلى 120 مليون كمامة.

وأضاف «مصر مش هتصدر كمامات اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع ... والتجار يقومون بجمع الكمامات من السوق لبيعها في السوق السوداء». 
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