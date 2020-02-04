شعبة الأدوية: مش هنصدر كمامات للصين اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر كانت تستورد كمامات من الصين، لأن تكلفة استيرادها أقل من تصنيعها محليا، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 10 مصانع تنتج الكمامات داخل مصر.





وأضاف "عوف"، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «تن» الذي يقدمه الإعلامي «عمرو عبدالحميد»، أن المصانع المصرية تلقت طلبا لتصدير الكمامات إلى الصين، ولكن إ نتاجنا من الكمامات لا يكفي للتصدير.





وأكد أن المصانع المصرية تعمل على زيادة الماكينات لزيادة الإنتاج لتغطية المطلوب من الكمامات في مصر، موضحا أن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة، في حين أن الإنتاج المحلي يصل إلى 120 مليون كمامة.



