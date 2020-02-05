فكرة بـ مليون جنيه.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام شروزبري تاون

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الاول عن تفاصيل قضاء وقت فراغه، مساء أمس ، عقب الفوز على شروزبري تاون في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.





ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " ستوري لـ شاشة التليفزيون الخاصة به، ويعرض عليها مسلسل " فكرة بمليون جنيه".



