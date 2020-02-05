موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

تقام اليوم الأربعاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في أحد الفنادق الشهيرة، التي يشارك بها 4 فرق مصرية.





ويشارك في دوري أبطال أفريقيا قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بينما يشارك بيراميدز والمصري في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ومن المنتظر أن تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً.





وينتظر النادي الأهلي مواجهة فريق من صن داونز ومازيمبي والترجي التونسي، بينما ينتظر نادي الزمالك أحد الثلاثي النجم الساحلي وصن داونز والترجي التونسي.



