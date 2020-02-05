AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاوضات بين طرفي الصراع الليبي في جنيف.. وميليشيات أردوغان تنتهك الهدنة بـ طرابلس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:11 ص
ميليشات موالية لتركيا
ميليشات موالية لتركيا تواصل انتهتاك الهدنة في ليبيا
Advertisements
قسم الخارجي
بعد ما فضح الجيش الوطني الليبي دعم النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان لميليشيات الوفاق في ليبيا وكشف أسماء مرتزقة أردوغان في تركيا، تحدثت تقارير إعلامية عن وصول دفعات جديدة من المرتزقة المدعومين من تركيا إلى طرابلس. 

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيدًا من القتلى بصفوف المرتزقة في معارك طرابلس، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 80 مقاتلا من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

وأشار المرصد  في إطار متابعته لعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا، إلى ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى نحو 1800 مجند.

وأوضح أن أعداد المتطوعين تخطت الرقم المطلوب من قبل تركيا وهو 6000 شخص، إلا أن عمليات التجنيد مستمرة سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سوريا.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن استيائه مما يجري في ليبيا، وانتقد الأطراف التي حضرت مؤتمر برلين ووعدت بعدم التدخل وإرسال السلاح، لكنها لم تلتزم بالهدنة.

وأكد جويتيريش  أن الأطراف التي حضرت مؤتمر برلين لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن، فيما لم يمض قرار حظر السلاح على قدم وساق. 

وأوضح أنه تم رصد طائرات تأتي الى مصراتة وبنغازي محملة بالسلاح والجنود، دون أي احترام لحظر السلاح، وانتهكت الهدنة. 

وأضاف "بدأنا معهم بالأمس بحث قائمة طويلة من النقاط على جدول أعمالنا، بدءًا من العمل على تعزيز تماسك الهدنة وتقليل انتهاك الطرفين لها، وأيضا تحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي على وقف دائم لإطلاق النار".

وقال إن "هناك إرادة حقيقية لأن يجلس الطرفان سويا ويبدآ التفاوض"، وأضاف "حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة لكل من الطرفين لكني متأكد أن الوقت سيحين كي يجلس الطرفان سويا".

وتضم محادثات جنيف5 عسكريين من "الجيش الوطني الليبي" وخمسة من القوات التابعة  لحكومة الوفاق والتي يرأسها فايز السراج ويسيطر عليها أعضاء جماعة الإخوان.

وتستمر الميليشيات الموالية لنظام التركي في انتهاك الهدنة وعدم احترام حظر الأسلحة رغم تعهد أردوغان في مؤتمر برلين بعدم إرسال مزيد من السلاح أو المرتزقة إلى طرابلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاء مفاوضات موسكو بشأن ليبيا دون اتفاق.. حفتر يدرس المسودة قبل التوقيع.. وأبرز بنود وثيقة وقف إطلاق النار

مقتل 19 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

أردوغان يفسد مؤتمر برلين قبل عقده.. تركيا ترسل قوات عسكرية لدعم ميليشيات طرابلس.. مساع روسية لمحاصرة تفاقم الأزمة.. والجيش الوطني يتعهد بتحرير ليبيا وفرض الأمن

كذب أردوغان.. تركيا تستعد لإرسال عدد ضخم من المرتزقة إلى ليبيا رغم بيان برلين

فضيحة جديدة لتركيا.. السراج يعترف بوجود مرتزقة أجانب بين قواته في طرابلس

صحيفة سعودية: تناقضات أردوغان حول ليبيا تستلزم قرارات دولية رادعة

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق: الإعلام الرياضي كان لـ "اللي عرقوا في الفانلة".. فيديو

مدرب الترجي عن إمكانية مواجهة الأهلي أو الزمالك بدوري الأبطال: أي منهما.. مبروك الفوز لنا

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

شاهد ماذا يحدث للجسم عند تناول الجزر لمدة أسبوع

نشرة الفن.. خاص| موعد ومكان حفل زفاف محمد الشرنوبي وراندا رياض.. وسارة نخلة تتألق بـ الروب الأبيض في أحدث ظهور لها

طرد أحد المحتجين على خطاب ترامب أمام الكونجرس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل