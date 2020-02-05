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رياضة

مورينيو يحدد الموعد المحتمل لعودة كين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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نور عادل
تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، عن موعد عودة مهاجم الفريق هاري كين، حيث يغيب حاليا بعدما خضع لجراحة من أجل علاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال مورينيو للصحفيين الليلة الماضية إن هاري كين مهاجم إنجلترا قد يعود للمشاركة مع الفريق في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي في بداية مايو المقبل. 

وخضع كين للجراحة في يناير وقال توتنهام وقتها إنه سيعود للمران في أبريل بعد إصابته خلال الخسارة 1- 0 أمام ساوثهامبتون في أول أيام العام الجديد.

وقال مورينيو: "آخر مباراة على أرضنا ضد ليستر. ربما نحتاجها من أجل شيء ما. قد نكون في المركز الرابع أو الخامس أو السادس. ربما يساعدنا في هذه المواجهة الأخيرة".

وأضاف: "كل شيء على ما يرام. يخضع للعلاج ولا يوجد ضغوط أو انتكاسات. من الأفضل ألا نضع الكثير من التوقعات أو أي نوع من الضغط عليه. لنرى ما سيحدث".

وفي إشارة إلى مواجهة ليستر في التاسع من مايو والمباراة الأخيرة لتوتنهام في الدوري هذا الموسم خارج الديار ضد كريستال بالاس في 17 من الشهر ذاته، قال مورينيو: "أعتقد أن كين يمكنه اللعب في هاتين المباراتين".

وسيغيب كين عن مباريات إنجلترا الودية استعدادا لبطولة أمم أوروبا 2020 ضد إيطاليا والدنمارك في مارس المقبل.

لكن من المفترض أن يعود قبل مواجهة النمسا ورومانيا في بداية يونيو قبل المباراة الافتتاحية للفريق في المجموعة الرابعة ضد كرواتيا باستاد ويمبلي في 14 من الشهر ذاته.
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