حرمة الغش والتوعية بقواعد الامتحانات أبرز ندوات كلية التربية ببني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن على مقترح كلية التربية بعقد سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات أعضاء المجلس.





وأوضح الدكتور منصور أن أبرز هذه الندوات عن آداب وأخلاقيات الطالب والتوعية بقواعد ونظم الامتحانات، وندوة خاصة عن حرمة الغش من وجهة نظر الدين القانون.





كما وافق المجلس على إقامة سلسلة من الندوات الأخرى التي تعمل على تنمية مهاراتهم وتطويرها في العديد من المجالات واكتسابهم المعارف، مؤكدا على أهمية تلك الندوات في تغير سلوكيات الطلاب.







