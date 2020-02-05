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رياضة

كيف احتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ35؟.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:08 م
رونالدو
رونالدو
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إسراء أشرف
يحتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، بعيد ميلاده الـ35، اليوم، حيث ولد 5 فبراير من عام 1985.

ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر «تويتر»، فيديو لـ رونالدو خلال الحصة التدريبية الجماعية للفريق اليوم، معلقًا عليه: «هكذا احتفل بعيد ميلاده في مران اليوم».

وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى السيدة العجوز، خاض «الدون» 70 مباراة بقميص يوفنتوس في جميع البطولات، وسجل خلالهم 50 هدفًا، وتمكن من صناعة 13 آخرون.
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