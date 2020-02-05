كيف احتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ35؟.. فيديو

يحتفل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا"، أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق، ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، بعيد ميلاده الـ35، اليوم، حيث ولد 5 فبراير من عام 1985.
ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر «تويتر»، فيديو لـ رونالدو خلال الحصة التدريبية الجماعية للفريق اليوم، معلقًا عليه: «هكذا احتفل بعيد ميلاده في مران اليوم».
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وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو.
ومنذ انتقاله إلى السيدة العجوز، خاض «الدون» 70 مباراة بقميص يوفنتوس في جميع البطولات، وسجل خلالهم 50 هدفًا، وتمكن من صناعة 13 آخرون.
هكذا احتفل @Cristiano بعيد ميلاده في مران اليوم 🎂 🔥pic.twitter.com/VAbcQegpi5#فورزا_يوفي— JuventusFC (@Juventusfcar) February 5, 2020