ألقى الجثة بالطريق..عاطل يقتل سيدة بحلوان لسرقة 450 جنيها

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة بالطريق العام بحلوان ، حيث تبين أن عاطلا وراء قتلها لسرقة ٤٥٠ جنيها منها، ألقي القبض علي المتهم، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة حلوان بالعثور على جثة سيدة بشارع أحمد عامر من شارع ترعة الرشاح الملاءة ـ عرب غنيم ـ دائرة القسم .

بالإنتقال والفحص عُثر علي الجثة مُسجاة على وجهها ، وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن ، وكذا جرح تهتكي بفروة الرأس وكدمة بالعين اليمنى ) وعثر بجوارها على حجر ملطخ بالدماء ، جوال فارغ ، إناء يحوي كمية من المثلى المستخدمة في الطهي وبعض العبوات الدوائية ، تم التحفظ عليهم .





بسؤال نجل شقيق المجني عليها ، المقيم معها بذات العنوان بحلوان نفى علمه بملابسات الواقعة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكابها .





تم وضع خطة بحث بإجراء التحريات بالمنطقة سكن المجني عليها وصولًا لشهود رؤية تساهم فى تحديد مرتكبي الواقعة ، وحصر وفحص خلافات وعلاقات المجني عليها لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة ،وحصر وفحص المفرج عنهم وذوى السوابق والمشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع والاستعانة بالتقنيات الحديثة .





فقد تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه .





و اعترف المتهم بارتكاب الواقعة ، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بحيازة المجني عليها علي مبالغ مالية لكونها تقوم بالاتجار في المواد الغذائية بالقرب من محل الواقعة اختمر في ذهنه فكرة سرقتها.





وفي سبيل ذلك قام بتتبع المجني عليها عقب الانتهاء من عملها ، وأثناء محاولته سرقتها استغاثت المجني عليها بالأهالي، إلا أنه تعدى عليها بالضرب باستخدام الحجر المعثور عليه محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها واستولى منها علي مبلغ مالي 450 جنيه وكذا فردة حلق ذهب، وفر هاربًا .





تم بإرشاده ضبط الحلق المستولى عليه، وأضاف المتهم بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



