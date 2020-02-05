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اقتصاد

السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في مارس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:36 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
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آية الجارحي - وكالات

قالت أرامكو السعودية يوم الأربعاء إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى آسيا في مارس بمقدار 80 سنتا للبرميل، ليتحدد عند علاوة قدرها 2.90 دولار فوق متوسط عمان/دبي.

 

ورفعت أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا ليتحدد عند خصم 2.25 دولار للبرميل عن سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بارتفاع 1.80 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

 

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بانخفاض 30 سنتا مقارنة مع فبراير .

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