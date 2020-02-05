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تعليم

جامعة الأزهر تبحث مع الادارة الطبية اتخاذ الإجراءات الأمراض الموسمية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:53 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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قسم التعليم
بحث الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، مع مسئولي الإدارة الطبية بالجامعة، الإجراءات الوقائية من أجل حماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين والعاملين من الأنفلونزا الموسمية والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، حفاظا عليهم من الأمراض المعدية.

وقال عامر - في تصريحات اليوم الأربعاء- إنه تنفيذا لذلك تم تشكيل غرفة لتنفيذ إجراءات الوقاية، والكشف عن إصابة طلاب الجامعة بالقاهرة والأقاليم بالأمراض الوبائية، تضم أطباء بشريين وأطباء أسنان ، وصيادلة وهيئة تمريض.

وأشار إلى أن غرفة العمليات سوف تهتم بالمتابعة والتنسيق لحملات التوعية ونشر الثقافة الطبية اللازمة بين طلاب وطالبات الجامعة، و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهذه الحالات، و تحديد مسئول بكل كلية وإدارة من كليات وإدارات الجامعة  للمتابعة والتنسيق بينه و غرفة العمليات، و قياس درجة الحرارة للحالات المشتبه بها باستخدام التيرموميترات الرقمية .

وقال إن من مهامها كذلك التواصل مع غرفة عمليات وزارة الصحة لتنسيق حجز الحالات المشتبه بها، و إعداد جدول لعمل مقدمي الخدمات الطبية على مدار الساعة وحتى إشعار آخر، فضلا عن تجهيز ملف التعامل مع فريق النظافة والمطاعم الداخلية والخارجية بالجامعة، وتوفير المواد المطهرة والمنظفات وارتداء الكمامات والقفازات، وتجهيز مستشفى الطلبة لاستقبال حالات الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد، وتوفير الأدوية اللازمة لهذه الحالات.
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